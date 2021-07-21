Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси согласовано повышение цен на рис, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовано повышение цен на рис юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, которые его производят, ввозят и реализуют на внутреннем рынке, в размере, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года. Такое решение принято, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния организаций и сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен", - рассказали в пресс-службе.

Цены могут быть повышены до 31 июля 2021 года.-0-