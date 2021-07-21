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Организации пищевой промышленности наращивают производство с использованием упаковки из стекла

21.07.2021 18:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации пищевой промышленности наращивают производство с использованием упаковки из стекла. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления подакцизных товаров концерна "Белгоспищепром" Инесса Минова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организации пищевой промышленности наращивают объемы производства, в том числе с использованием экологически безопасной упаковки из стекла. В основном это касается алкогольной, пивоваренной и консервной отраслей", - сказала Инесса Минова.

Белорусские предприятия расширяют также ассортиментный перечень производимой продукции. В частности, ассортимент детского питания сегодня насчитывает более 450 наименований. Это моно- и многокомпонентные плодоовощные пюре, пюре с добавлением молочных продуктов, круп. Также производятся соки и нектары, молочные коктейли. С текущего года ассортимент пополнен новой продукцией: это мясные и рыбные консервы для кормления детей раннего возраста.

"Объемы производства зависят от спроса на потребительском рынке. Что касается организаций концерна и пищевой промышленности в целом, мы стремимся следить за тенденциями развития рынка и готовы предоставить покупателям требуемую продукцию", - резюмировала представитель "Белгоспищепрома".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские предприятия расширяют также ассортиментный перечень производимой продукции. В частности, ассортимент детского питания сегодня насчитывает более 450...
 
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