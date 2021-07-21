Стартовали переговоры по созданию постоянной зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Источник материала: БелТА

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Стартовали переговоры по созданию постоянной зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В Тегеране состоялась встреча переговорных делегаций по вопросам заключения соглашения о свободной торговле Евразийского экономического союза и его государств-членов с Исламской Республикой Иран, которое заменит действующее с октября 2019 года временное соглашение, - отметили в пресс-службе. - В ходе мероприятия участники обсудили проект технического задания на предстоящие переговоры, а также обменялись мнениями по возможному наполнению документа".

"По итогам встречи достигнуты договоренности об обсуждении новых по сравнению с действующим временным соглашением задач нашего взаимодействия - расширения товарного охвата, поддержки отраслевого сотрудничества и повышения транспарентности при проведении госзакупок, а также о том, что, принимая во внимание схожесть подходов к переговорам обеих сторон, существенный объем работы может быть осуществлен в сжатые сроки", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В ЕЭК уточнили, что первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения запланирован в сентябре текущего года.-0-