Беларусь и Турция обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-турецкой повестки дня, обменялись мнениями о взаимодействии в торгово-экономической сфере", - рассказали в ведомстве.-0-