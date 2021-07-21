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Беларусь и Турция обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере

21.07.2021 19:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-турецкой повестки дня, обменялись мнениями о взаимодействии в торгово-экономической сфере", - рассказали в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-турецкой повестки дня, обменялись мнениями о взаимодействии в торгово-экономической сфере", - рассказали в...
 
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