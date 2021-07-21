|
Беларусь и Турция обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере
21.07.2021 19:59 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-турецкой повестки дня, обменялись мнениями о взаимодействии в торгово-экономической сфере", - рассказали в ведомстве.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-турецкой повестки дня, обменялись мнениями о взаимодействии в торгово-экономической сфере", - рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)