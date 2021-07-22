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Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером

22.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На Realt.by cреди множества объявлений о сдаче домов в аренду на сутки мы нашли агроусадьбу в Ратомке, в которой сделан необычный ремонт. Легкие белоснежные занавески, люстры-канделябры, нежный будуар, большая двуспальная кровать в золотых тонах… Все создает атмосферу времен барокко. Как выглядят другие комнаты и какие услуги предлагают арендодатели, смотрите в нашем материале.

Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером

Загородный комплекс «Пруды Холл» расположен в городе Ратомка на улице Васильковая, 20. Здесь два полностью оборудованных коттеджа с пятью санузлами и пятью душевыми, девятью отдельными спальнями, двумя комнатами отдыха с каминами, большой гостиной.

– Малый коттедж встречает посетителей неподдельным уютом и теплой домашней атмосферой. В оформлении комнат прослеживаются черты классического стиля, обилие дерева, натуральные ткани, удобная мебель, которые гармонично сочетаются с современной аудио- и видеотехникой. Большой коттедж с солидной мебелью, нежными оттенками, оригинальными элементами декора и изящной простотой станет отличным местом для ночлега и душевных семейных посиделок. Всего в усадьбе до 45 спальных мест, – пишут в объявлении.

Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером
Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером
Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером

В некоторых комнатах интерьер позволяет использовать их как фото-зоны. К слову, в одной из спален установлена ванна, к которой выложена дорожка из лепестков цветов, а романтическую обстановку создают зажженные свечи.

В усадьбе имеются бильярд, настольный теннис, телевизор, домашний кинотеатр, холодильник, интернет и другое.

Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером
Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером
Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером
Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером

Банкетный зал усадьбы может принять до 120 гостей. Здесь можно организовать семейный праздник, небольшую свадьбу, корпоратив или отдых в компании друзей. Арендодатель пишет, что «олицетворением стиля этого места стала сдержанная классика в сочетании с минималистичным шиком и изяществом».

Также в распоряжении гостей вместительные просторные беседки с садовой мебелью и барбекю, две бани на дровах, два бассейна, комнаты отдыха с каминами, бильярд.

Из дополнительных услуг – декор и оформление банкетного зала, сервировка стола, услуги повара, обслуживание и уборка усадьбы.

Стоимость аренды коттеджа в субботу от 400 до 500 рублей. Оговаривается индивидуально.

 
 
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На Realt.by cреди множества объявлений о сдаче домов в аренду на сутки мы нашли агроусадьбу в Ратомке, в которой сделан необычный ремонт. Легкие белоснежные занавески,...
 
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