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Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером
22.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На Realt.by cреди множества объявлений о сдаче
Загородный комплекс «
– Малый коттедж встречает посетителей неподдельным уютом и теплой домашней атмосферой. В оформлении комнат прослеживаются черты классического стиля, обилие дерева, натуральные ткани, удобная мебель, которые гармонично сочетаются с современной аудио- и видеотехникой. Большой коттедж с солидной мебелью, нежными оттенками, оригинальными элементами декора и изящной простотой станет отличным местом для ночлега и душевных семейных посиделок. Всего в усадьбе до 45 спальных мест, – пишут в объявлении.
В некоторых комнатах интерьер позволяет использовать их как фото-зоны. К слову, в одной из спален установлена ванна, к которой выложена дорожка из лепестков цветов, а романтическую обстановку создают зажженные свечи.
В усадьбе имеются бильярд, настольный теннис, телевизор, домашний кинотеатр, холодильник, интернет и другое.
Банкетный зал усадьбы может принять до 120 гостей. Здесь можно организовать семейный праздник, небольшую свадьбу, корпоратив или отдых в компании друзей. Арендодатель пишет, что «олицетворением стиля этого места стала сдержанная классика в сочетании с минималистичным шиком и изяществом».
Также в распоряжении гостей вместительные просторные беседки с садовой мебелью и барбекю, две бани на дровах, два бассейна, комнаты отдыха с каминами, бильярд.
Из дополнительных услуг – декор и оформление банкетного зала, сервировка стола, услуги повара, обслуживание и уборка усадьбы.
Стоимость аренды коттеджа в субботу от 400 до 500 рублей. Оговаривается индивидуально.
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