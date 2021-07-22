Роскошный будуар и королевская кровать. Под Минском сдается на сутки коттедж с необычным интерьером

Загородный комплекс « Пруды Холл » расположен в городе Ратомка на улице Васильковая, 20. Здесь два полностью оборудованных коттеджа с пятью санузлами и пятью душевыми, девятью отдельными спальнями, двумя комнатами отдыха с каминами, большой гостиной.

– Малый коттедж встречает посетителей неподдельным уютом и теплой домашней атмосферой. В оформлении комнат прослеживаются черты классического стиля, обилие дерева, натуральные ткани, удобная мебель, которые гармонично сочетаются с современной аудио- и видеотехникой. Большой коттедж с солидной мебелью, нежными оттенками, оригинальными элементами декора и изящной простотой станет отличным местом для ночлега и душевных семейных посиделок. Всего в усадьбе до 45 спальных мест, – пишут в объявлении.