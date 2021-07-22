Могилевская таможня в 4 раза увеличила поступления в бюджет в первом полугодии

Источник материала: БелТА

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская таможня в первом полугодии 2021 года перечислила в республиканский бюджет более Br418 млн, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Увеличение данного показателя напрямую связано с проведением республиканского эксперимента по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования, - отметили в ведомстве. - Новый опыт не только позволяет равномерно распределять декларации на товары между пунктами таможенного оформления белорусских таможен, но и значительно сокращает сроки выпуска товаров".

Пилотный проект по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования на первоначальном этапе был реализован на базе Минской региональной таможни. С октября 2020 года он был расширен путем добавления трех пунктов таможенного оформления Могилевской таможни. Далее положительный результат распространился по всей республики.

В регионе деятельности Могилевской таможни с начала проведения эксперимента и по июнь 2021-го выпущено почти 27 тыс. деклараций на товары, которые подали более 4,5 тыс. субъектов хозяйствования, расположенных в регионе деятельности иных таможен. Более 57,6% из указанных деклараций на товары выпущено в течение одного часа, а 84,4% - двух часов с момента регистрации декларации на товары.-0-