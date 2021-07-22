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Внесены изменения и уточнения в условия оплаты труда работников системы Минздрава

22.07.2021 09:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения и уточнения в условия оплаты труда работников бюджетных организаций системы Министерства здравоохранения. Соответствующее постановление Минздрава №88 от 6 июля 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлены тарифные разряды, а также стимулирующие и компенсирующие выплаты медицинским работникам, новые должности которых введены постановлением Минздрава №61 от 27 мая 2021 года "О номенклатуре должностей служащих медицинских, фармацевтических работников и профилях медицинских, фармацевтических специальностей".

Постановлением введена норма о том, что стимулирующие и компенсирующие выплаты устанавливаются работникам как по основной должности служащего (профессии рабочего), так и по должности служащего (профессии рабочего), занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх установленной продолжительности рабочего времени.

Установлены надбавки за применение (участие в применении) новых, сложных и уникальных методов оказания медицинской помощи по одному из оснований, предусматривающему более льготные условия для работника.

Уточнен порядок расчета и установления базовой доплаты с учетом фактически отработанного времени по основной должности служащего (профессии рабочего), а также введена норма, что выплата работнику базовой доплаты не исключает установление ему иных стимулирующих и компенсирующих выплат.

Кроме того, уточнен перечень должностей врачей-специалистов, относящихся к хирургическому профилю. Актуализированы перечни высокотехнологичной медицинской помощи и сложных медицинских вмешательств по лечению пациентов с ожогами.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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