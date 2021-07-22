Госкомимущество предлагает белорусам обсудить вопросы аренды и безвозмездного пользования имуществом

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект указа Президента "Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Предметом правового регулирования проекта документа являются общественные отношения по временному владению и пользованию имуществом, находящимся в госсобственности, а также собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций находится в собственности Беларуси и ее административно-территориальных единиц.

Проект указа направлен на дальнейшее совершенствование арендных отношений, повышение эффективности использования государственного имущества, а также имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ, а также уточнение отдельных норм указа от 29 марта 2012 года №150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом".

Организатор публичного обсуждения - Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 июля по 1 августа 2021 года.-0-