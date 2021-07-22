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Первые имитационные торги нефтепродуктами состоялись на создаваемом общем рынке ЕАЭС

22.07.2021 11:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей в рамках работы по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза 21 июля провела первые имитационные биржевые торги нефтепродуктами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Состоялось более 60 сделок с бензином и дизельным топливом", - проинформировали в ЕЭК.

В мероприятии участвовали представители уполномоченных органов и бизнес-сообщества стран евразийской "пятерки", в том числе концерн "Белнефтехим", биржевые площадки Беларуси и Казахстана (Белорусская универсальная товарная биржа, Биржа ЕТС и "Каспий"), Министерство энергетики России, Министерство торговли и интеграции Казахстана, Министерство энергетики и промышленности Кыргызстана, а также нефтяные компании.

"Этот пилотный проект, реализованный в соответствии с программой и планом мероприятий по формированию в союзе общих рынков нефти и нефтепродуктов, которые утверждены Высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2018 года для создания технологической основы функционирования общих рынков энергоресурсов, - отметили в ЕЭК. - До 1 января 2024 года в ЕАЭС должны быть приняты правила проведения биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. Они будут включены в состав международного договора, в котором определят порядок взаимодействия участников биржевых торгов, операторов торгов и операторов систем транспортировки нефти и нефтепродуктов. Торговля на общем рынке будет осуществляться посредством заключения как биржевых, так и внебиржевых договоров".

"Потенциальный объем торговли нефтепродуктами исходя из общего товарооборота, который зафиксирован у нас в последние годы на уровне 2-2,5 млн т, составит ориентировочно 0,2-0,5 млн т, - подчеркнул директор департамента энергетики ЕЭК Вадим Закревский. - Этого достаточно, чтобы отработать ключевые механизмы. Нашими совместными усилиями, при поддержке органов власти и компаний государств союза, будет создана технологическая основа организации и функционирования биржевых институтов, способствующих созданию конкурентной среды на создаваемых рынках".

Основной результат торговой сессии - практическая реализация биржевых механизмов в системе электронных торгов, проработка особенностей осуществления сделок, клиринга и определения рыночного уровня цен на энергоресурсы. Создание общих рынков предусматривает биржевую торговлю как один из важнейших механизмов обеспечения конкурентной среды, а также расширения возможностей для использования рыночных механизмов ценообразования.

"Участники имитационных торгов подтвердили намерение подготовить и запустить до 1 января 2024 года механизмы биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами", - добавили в ЕЭК.-0-

 
 
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"Состоялось более 60 сделок с бензином и дизельным топливом", - проинформировали в ЕЭК.
 
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