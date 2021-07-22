Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 компаний со всех регионов Беларуси принимают участие во встрече с белорусскими послами. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед встречей бизнеса с руководителями загранучреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"У наших предприятий большой интерес в проведении данной встречи. Сегодня сюда пришли около 200 компаний со всех регионов нашей страны. Это предприятия, которые ориентированы на экспорт, которые нуждаются в обсуждении вопросов, как работать. Им необходима консультация наших посольств. В любом случае сегодня время требует того, чтобы это было очень тесное взаимодействие и работа в одной команде. Это та главная задача, которую нужно решить, открывая новые рынки, новые страны, используя имеющиеся возможности, не отказываясь ни от одного экспортного направления, а только его наращивая", - отметил руководитель БелТПП.

Владимир Улахович выразил надежду, что те договоренности, которые будут достигнуты между отечественными производителями и загранучреждениями, будут максимально прикладного характера и "принесут пользу предприятиям, поддерживая ту динамику экспорта, которая получилась в первом квартале и первом полугодии".

Говоря о бизнесах, которые работают с ЕС, руководитель палаты отметил, что есть ограничения, которые влияют на наши предприятия. "С другой стороны, мы видим, что у наших партнеров - деловых ассоциаций бизнесов, конкретных предприятий в Европе - есть прямой интерес не потерять сотрудничество. Дело в том, что это общий интерес, это интерес и бизнеса с той стороны, это та база, от которой можно оттолкнуться. Также мы планируем использовать самые разные и новые форматы продвижения нашего экспорта. Например, международные торговые электронные площадки, виртуальные выставки. Все это требует серьезного пересмотра и прагматического подхода. Именно на обсуждение этого нацелены наши предприятия и дипломаты", - подчеркнул председатель Белорусской ТПП.-0-