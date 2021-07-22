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Беларусь заинтересована в строительстве "Белорусского квартала" в Казахстане - Утюпин

22.07.2021 12:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в строительстве "Белорусского квартала" в Казахстане. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин перед встречей бизнеса с руководителями загранучреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"У Беларуси и Казахстана большие перспективы сотрудничества в области строительства. Прорабатывается возможность строительства "Белорусского квартала" в Казахстане, где мы сможем показать наши возможности по проектированию и строительству. Не исключаем также возможность комплектования построенного жилья белорусской мебелью, бытовой техникой, ведь в Казахстане на некоторых строительных предприятиях есть такая практика продавать полностью готовое жилье", - отметил дипломат.

По его информации, развивается сотрудничество по строительству и в сельскохозяйственной сфере. Так, сейчас обсуждается возможность возведения крупных молочно-товарных комплексов. "У Беларуси хороший опыт по созданию таких молочно-товарных комплексов, и мы можем предложить реализацию всего проекта под ключ, которая включает проектирование, строительство белорусскими компаниями, поставку оборудования и племенного скота. Это предложение сейчас отрабатывается, ведутся конкретные переговоры с заинтересованными казахстанскими фермерами. Планируется приезд делегации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, чтобы те намерения, которые были оговорены, реализовать на практике", - рассказал Павел Утюпин.

Также посол высказал мнение, что перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Казахстана очень хорошие. "Я уверен, что задача, которая ставилась ранее, - перейти порог взаимной торговли в $1 млрд - может быть в ближайшее время успешно решена", - подытожил руководитель белорусской дипмиссии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Казахстана очень хорошие. "Я уверен, что задача, которая ставилась ранее, - перейти порог взаимной...
 
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