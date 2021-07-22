"Евразийский агроэкспресс" запустят между ЕАЭС и Китаем для ускоренной доставки сельхозпродукции

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22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. "Евразийский агроэкспресс" запустят между Евразийским экономическим союзом и Китаем для ускоренной доставки сельхозпродукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"21 июля состоялась встреча с участием члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, заместителей министров сельского хозяйства Беларуси, Казахстана и России, глав железнодорожных операторов, операторов оптово-распределительных центров и крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, - проинформировали в пресс-службе. - В ходе встречи была подчеркнута значимость и существенный потенциал китайского рынка. Анонсирована возможность ускоренной контейнерной железнодорожной перевозки сельскохозяйственной продукции в Китай за 14 дней по тарифной ставке, конкурентной морской перевозке".

По итогам встречи определены дальнейшие шаги по взаимодействию с Китаем, построению логистической цепочки доставки, увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции государств ЕАЭС железнодорожным транспортом. "АО "РЖД Логистика" презентовало проект "Евразийский агроэкспресс", который обеспечит ускоренную доставку сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и России в Китай (Чэнду, Чунцин) и Узбекистан. Возможна доставка и замороженной продукции", - отметили в пресс-службе.

По информации ЕЭК, для интегрированного управления проектом создана дирекция в форме автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразийская Агрологистика". Участниками АНО уже стали АО "РЖД Логистика" (Россия), ООО "Бремино групп" (Беларусь), АО "KTZ Express" (Казахстан), АО "Славтранс-Сервис" (Россия).-0-