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Возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин появится в ЕАЭС

22.07.2021 12:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный главами государств ЕАЭС в октябре 2019 года, вступает в силу с 1 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В соответствии с протоколом устанавливается возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, - пояснили в ЕЭК. - Ранее использовать для их уплаты денежные средства, внесенные участником внешнеэкономической деятельности в виде авансового платежа, было невозможно. Это приводило к необходимости оформления плательщиками нескольких платежных поручений для уплаты каждого вида пошлин".

Использование нового подхода позволит списывать с авансовых платежей все виды таможенных и иных платежей. "Эти изменения позволят минимизировать финансовые и временные затраты участников внешнеэкономической деятельности и в целом упростят администрирование таможенными органами поступающих денежных средств", - подчеркнули в ЕЭК.-0-

 
 
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Использование нового подхода позволит списывать с авансовых платежей все виды таможенных и иных платежей.
 
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