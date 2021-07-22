Ядерная безопасность, экспорт, работа холдингов и ИП, подготовка врачей - совещание Президента Беларуси с Совмином

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Проекты важнейших документов по совершенствованию системы госуправления и регулированию хозяйственных отношений обсуждают сегодня у Президента.







Проекты важнейших документов обсуждаются у Президента

На встрече присутствуют ключевые представители властной вертикали, которые отвечают за экономику. Такой формат работы уже давно вошел в практику - вместе с правительством примерно раз в месяц рассматривать накопившиеся вопросы. Какие бы темы не стояли в повестке, требования главы государства неизменны.







Еще один проект указа касается корректировки законодательства о холдингах. Прописаны положения, которые усовершенствуют их работу. В стране около сотни холдингов, которые под своим крылом объединяют шесть с половиной сотен предприятий. Предложения затрагивают многих и должны быть на пользу. Еще один вопрос, вынесенный на обсуждение, - новая форма последипломной подготовки врачей.



От Президента прозвучали закономерные вопросы в этой связи: насколько оправданы будут новации, и не потеряем ли наши лучшие достижения в погоне за чужими стандартами? У правительства есть предложения и по регулированию работы ИП и самозанятых. Александр Лукашенко неоднократно говорил о необходимости навести порядок в этой сфере.



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