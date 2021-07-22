ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ядерная безопасность, экспорт, работа холдингов и ИП, подготовка врачей - совещание Президента Беларуси с Совмином

22.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проекты важнейших документов по совершенствованию системы госуправления и регулированию хозяйственных отношений обсуждают сегодня у Президента.


Проекты важнейших документов обсуждаются у Президента


На встрече присутствуют ключевые представители властной вертикали, которые отвечают за экономику. Такой формат работы уже давно вошел в практику - вместе с правительством примерно раз в месяц рассматривать накопившиеся вопросы. Какие бы темы не стояли в повестке, требования главы государства неизменны.

Ядерная безопасность, экспорт, работа холдингов и ИП, подготовка врачей - совещание Президента Беларуси с Совмином


Еще один проект указа касается корректировки законодательства о холдингах. Прописаны положения, которые усовершенствуют их работу. В стране около сотни холдингов, которые под своим крылом объединяют шесть с половиной сотен предприятий. Предложения затрагивают многих и должны быть на пользу. Еще один вопрос, вынесенный на обсуждение, - новая форма последипломной подготовки врачей. 

От Президента прозвучали закономерные вопросы в этой связи: насколько оправданы будут  новации, и не потеряем ли наши лучшие достижения в погоне за чужими стандартами? У правительства есть предложения и по регулированию работы ИП и самозанятых. Александр Лукашенко неоднократно говорил о необходимости навести порядок в этой сфере.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проекты важнейших документов по совершенствованию системы госуправления и регулированию хозяйственных отношений обсуждают сегодня у Президента. Проекты...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Около 200 компаний со всех регионов Беларуси принимают участие во встрече с белорусскими послами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by