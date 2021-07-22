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Ядерная безопасность, экспорт, работа холдингов и ИП, подготовка врачей - совещание Президента Беларуси с Совмином
22.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Проекты важнейших документов по совершенствованию системы госуправления и регулированию хозяйственных отношений обсуждают сегодня у Президента.
Проекты важнейших документов обсуждаются у Президента
На встрече присутствуют ключевые представители властной вертикали, которые отвечают за экономику. Такой формат работы уже давно вошел в практику - вместе с правительством примерно раз в месяц рассматривать накопившиеся вопросы. Какие бы темы не стояли в повестке, требования главы государства неизменны.
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Ядерная безопасность, экспорт, работа холдингов и ИП, подготовка врачей - совещание Президента Беларуси с Совмином
Проекты важнейших документов по совершенствованию системы госуправления и регулированию хозяйственных отношений обсуждают сегодня у Президента. Проекты...
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