А. Лукашенко: Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было

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В повестке дня совещания у Президента также и предложения правительства по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности - индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Президент подчеркнул, что неоднократно обращал внимание на необходимость наведения порядка в этой сфере.



Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы.



Глава государства поставил задачу правительству еще раз все взвесить, вместе с парламентариями, профильными ведомствами и местными органами власти комплексно проработать все аспекты.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К этой теме надо подойти предельно ответственно, проанализировать все риски - для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения в законодательстве, то необходимо наметить этапы его реформирования.