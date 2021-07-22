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А. Лукашенко: Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было
22.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В повестке дня совещания у Президента также и предложения правительства по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности - индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Президент подчеркнул, что неоднократно обращал внимание на необходимость наведения порядка в этой сфере.
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А. Лукашенко: Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было
В повестке дня совещания у Президента также и предложения правительства по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности - индивидуальных...
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