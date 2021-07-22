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Президент Беларуси собрал совещание с руководством Совмина
22.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
От ядерной безопасности до наращивания экспорта - Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина.
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От ядерной безопасности до наращивания экспорта - Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина. Александр Лукашенко, Президент Республики...
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