Президент Беларуси собрал совещание с руководством Совмина

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От ядерной безопасности до наращивания экспорта - Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам предстоит обсудить проекты важнейших документов по совершенствованию системы государственного управления и регулирования хозяйственных отношений. Перед их подписанием или отклонением (как у нас получится после обсуждения) я хотел с вами посоветоваться, поэтому пригласил ключевых представителей властной вертикали.



В Беларуси планируется создать специальный департамент и национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.



Этот вопрос стал одной из тем совещания Александра Лукашенко с руководством Совета Министров. На рассмотрение главы государства вынесен соответствующий проект нормативного правового акта. В правительстве предлагают создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать такие отходы.