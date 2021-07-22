Белорусскому дипкорпусу нужно активнее развивать деловое сотрудничество - Гурьянов

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому дипломатическому корпусу нужно активнее развивать деловое измерение сотрудничества. Такое мнение высказал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов на встрече бизнеса с руководителями загранучреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня проходит встреча послов с представителями деловых кругов. Так сложилось, что в прошлом году возможности проведения такого мероприятия не было, и поэтому накопилось много вопросов. Дистанционное общение - это хорошо с точки зрения эпидемиологической ситуации, но плохо для бизнеса, поэтому призываю активно воспользоваться теми контактами, которые будут сегодня наработаны", - отметил первый замминистра, обращаясь к дипломатам.

Александр Гурьянов подчеркнул, что Белорусская торгово-промышленная палата - это надежный партнер для загранучреждений. "У нас стоит задача по активному развитию именно делового измерения сотрудничества, тем более, когда многие из вас чувствуют, что есть различные политические проблемы в общении. Деловые круги - это наша поддержка, в этой связи мы должны работать более плотно и скоординировано. Возобновляется проведение выставок и деловых обменов, на уровне правительства оказывается необходимая финансовая поддержка таких мероприятий, поэтому этим инструментарием нужно активно пользоваться. Мы должны возвращать практику прямого общения, вывоза наших экспортеров непосредственно на рынки", - считает первый заместитель министра.

Также Александр Гурьянов напомнил, что в этом году в Дубае пройдет Всемирная выставка "ЭКСПО-2020". "Это важная для нас площадка, где будет организовано общение с деловыми кругами многих стран. Национальный павильон Беларуси на этой выставке будет своеобразным деловым центром нашей страны для контактов, в том числе со странами пребывания послов, находящихся на сегодняшней встрече. Поэтому предлагаю активнее включиться и в эту работу", - сказал первый замминистра, обращаясь к руководителям дипмиссий.-0-