ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МТЗ заинтересован вернуться со своей продукцией на рынки Американского континента

22.07.2021 12:53 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод заинтересован вернуться со своей продукцией на рынки Американского континента. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк перед встречей бизнеса с руководителями загранучреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас интересуют рынки Американского континента прежде всего. Естественно, что рынки для нас новые. Мы когда-то там были, но потом ушли, сегодня хотим возвратиться. Это сложные рынки - для них нужно создавать новые продукты и проводить сертификацию. Это долгая работа, для этого нужно, чтобы был партнер, который видел бы в нашем сотрудничестве свой интерес", - отметил руководитель предприятия.

Говоря о сегодняшней встрече с послами, Виталий Вовк высказал мнение, что производителям и загранучреждениям нужно действовать как одна команда. "Мы хотим встретиться с многими послами, обсудить перспективы развития сотрудничества, обстановку в странах, перспективы с точки зрения поддержки сельхозпроизводителей, обменяться мнениями о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет как о поставках техники, так и о поставках комплектующих, сырья и материалов", - подчеркнул он.

По словам генерального директора, у предприятия сейчас есть разные предложения от бизнеса во многих странах. "Мы хотим при помощи посольств определиться, насколько серьезны эти партнеры, проверить, насколько они представляют интерес для развития страны и дистрибуции продукции. А по новым рынкам мы хотели бы, чтобы дипломаты подсказали, какие есть серьезные игроки на этих рынках, чтобы с ними войти в контакт и договориться о представлении интересов МТЗ", - отметил Виталий Вовк.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Это сложные рынки - для них нужно создавать новые продукты и проводить сертификацию. Это долгая работа, для этого нужно, чтобы был партнер, который видел бы в нашем...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Около 200 компаний со всех регионов Беларуси принимают участие во встрече с белорусскими послами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by