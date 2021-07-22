МТЗ заинтересован вернуться со своей продукцией на рынки Американского континента

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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод заинтересован вернуться со своей продукцией на рынки Американского континента. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк перед встречей бизнеса с руководителями загранучреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас интересуют рынки Американского континента прежде всего. Естественно, что рынки для нас новые. Мы когда-то там были, но потом ушли, сегодня хотим возвратиться. Это сложные рынки - для них нужно создавать новые продукты и проводить сертификацию. Это долгая работа, для этого нужно, чтобы был партнер, который видел бы в нашем сотрудничестве свой интерес", - отметил руководитель предприятия.

Говоря о сегодняшней встрече с послами, Виталий Вовк высказал мнение, что производителям и загранучреждениям нужно действовать как одна команда. "Мы хотим встретиться с многими послами, обсудить перспективы развития сотрудничества, обстановку в странах, перспективы с точки зрения поддержки сельхозпроизводителей, обменяться мнениями о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет как о поставках техники, так и о поставках комплектующих, сырья и материалов", - подчеркнул он.

По словам генерального директора, у предприятия сейчас есть разные предложения от бизнеса во многих странах. "Мы хотим при помощи посольств определиться, насколько серьезны эти партнеры, проверить, насколько они представляют интерес для развития страны и дистрибуции продукции. А по новым рынкам мы хотели бы, чтобы дипломаты подсказали, какие есть серьезные игроки на этих рынках, чтобы с ними войти в контакт и договориться о представлении интересов МТЗ", - отметил Виталий Вовк.-0-