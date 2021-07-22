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МТЗ заинтересован вернуться со своей продукцией на рынки Американского континента
22.07.2021 12:53 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод заинтересован вернуться со своей продукцией на рынки Американского континента. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк перед
"Нас интересуют рынки Американского континента прежде всего. Естественно, что рынки для нас новые. Мы когда-то там были, но потом ушли, сегодня хотим возвратиться. Это сложные рынки - для них нужно создавать новые продукты и проводить сертификацию. Это долгая работа, для этого нужно, чтобы был партнер, который видел бы в нашем сотрудничестве свой интерес", - отметил руководитель предприятия.
Говоря о сегодняшней встрече с послами, Виталий Вовк высказал мнение, что производителям и загранучреждениям нужно действовать как одна команда. "Мы хотим встретиться с многими послами, обсудить перспективы развития сотрудничества, обстановку в странах, перспективы с точки зрения поддержки сельхозпроизводителей, обменяться мнениями о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет как о поставках техники, так и о поставках комплектующих, сырья и материалов", - подчеркнул он.
По словам генерального директора, у предприятия сейчас есть разные предложения от бизнеса во многих странах. "Мы хотим при помощи посольств определиться, насколько серьезны эти партнеры, проверить, насколько они представляют интерес для развития страны и дистрибуции продукции. А по новым рынкам мы хотели бы, чтобы дипломаты подсказали, какие есть серьезные игроки на этих рынках, чтобы с ними войти в контакт и договориться о представлении интересов МТЗ", - отметил Виталий Вовк.-0-
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"Это сложные рынки - для них нужно создавать новые продукты и проводить сертификацию. Это долгая работа, для этого нужно, чтобы был партнер, который видел бы в нашем...
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