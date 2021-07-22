Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Минска принял решение о санации ООО "Трайпл", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

"Оценив заключение эксперта, рассмотрев отчет управляющего, план санации должника, а также наличие реальной возможности для восстановления его платежеспособности, суд 14 июля 2021 года вынес решение о признании ООО "Трайпл" экономически несостоятельным и введении в отношении него санации сроком по 30 июня 2022 года", - сообщает пресс-служба.

Как сообщил в суде представитель управляющего, для восстановления платежеспособности должника есть основания, а его ликвидация повлечет увольнение более 300 работников, иные дополнительные расходы по обеспечению сохранности имущества, а также обесценивание активов. На текущий момент должник не располагает активами, достаточными для погашения задолженности перед кредиторами в полном объеме. Однако в случае выполнения мероприятий, предусмотренных планом санации, это станет возможно.

Также сообщается, что активы должника составляют Br155 млн 556 тыс. Кредиторские требования, включенные в реестр должника, - более Br169 млн 977,8 тыс.

Решение суда Минска о санации в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законном порядке.-0-