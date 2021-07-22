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Число интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось более чем в 2 раза

22.07.2021 13:31 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось более чем в 2 раза. Об этом сообщила во время пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось на 14 тыс. - более чем в 2 раза. Что касается первого полугодия 2021 года, их число выросло на 5,7% и составило почти 27 тыс. Из них более половины принадлежат индивидуальным предпринимателям, 47% - юридическим лицам. Так что это интересный сегмент для малого и среднего предпринимательства. Некоторые интернет-магазины специализируются на определенном виде товаров, некоторые предлагают универсальный ассортимент", - сказала Инна Гаврильчик.

Удельный вес интернет-магазинов в розничном товарообороте с 2015 года вырос более чем в 2 раза и в 2020-м составил 5,4%. Высокие показатели фиксируются и в этом году. По словам представителя МАРТ, активное развитие интернет-торговли связано в том числе с пандемией.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Удельный вес интернет-магазинов в розничном товарообороте с 2015 года вырос более чем в 2 раза и в 2020-м составил 5,4%. Высокие показатели фиксируются и в этом году.
 
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