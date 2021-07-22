Смартфоны, планшеты, ноутбуки теперь можно купить дешевле

С 21 июля в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд смартфонов, планшетов, ноутбуков и смарт-устройств различных брендов.

Приобрести их выгоднее можно единым платежом в рамках акций «Удачная покупка» и «Смарт-устройства».

Сниженные цены распространяются на ряд устройств Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi и других марок при покупке их единым платежом.

Акционное предложение действует в рамках акций «Удачная покупка» и «Смарт-устройства». Чтобы приобрести выбранное устройство, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акциями.

Подробности о моделях, ценах и размерах скидок можно уточнить у сотрудников салонов связи МТС или на сайте интернет-магазина МТС.

Подробнее с условиями акции «Удачная покупка» можно ознакомиться здесь , с условиями акции «Смарт-устройства» - здесь .