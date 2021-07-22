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Смартфоны, планшеты, ноутбуки теперь можно купить дешевле
22.07.2021 13:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 21 июля в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд смартфонов, планшетов, ноутбуков и смарт-устройств различных брендов.
Приобрести их выгоднее можно единым платежом в рамках акций «Удачная покупка» и «Смарт-устройства».
Сниженные цены распространяются на ряд устройств Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi и других марок при покупке их единым платежом.
Акционное предложение действует в рамках акций «Удачная покупка» и «Смарт-устройства». Чтобы приобрести выбранное устройство, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акциями.
Подробности о моделях, ценах и размерах скидок можно уточнить у сотрудников салонов связи МТС или на сайте интернет-магазина МТС.
Подробнее с условиями акции «Удачная покупка» можно ознакомиться
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее можно в салонах связи мобильного оператора, в
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С 21 июля в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд смартфонов, планшетов, ноутбуков и смарт-устройств различных брендов. Приобрести их выгоднее...
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