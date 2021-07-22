– Нельзя или можно приходить в квартиру, когда там живут арендаторы, – это рассуждения юристов, которые вытекают из общих понятий. С одной стороны, у арендодателя есть право контролировать целевое использование объекта аренды. С другой, арендатор обязан отвечать за сохранность имущества и жилья. Как правило, мы имеем дело с ситуациями, когда арендатор и арендодатель изначально не обсудили «на берегу» все вопросы взаимоотношений. Один не предусмотрел элементы контроля, другой - границы личной жизни в арендуемой квартире. После чего случаются конфликты, - пояснил белорусский юрист.

По опыту его практики, такие конфликты встречаются в Беларуси редко. По большому счету, судебная практика в этом отношении не совсем однозначна. Все зависит от конкретных обстоятельств и дела.

– Что касается договоров аренды, то они составляются по типовой форме. В них предусматривается размер оплаты за пользование жилым помещением и другие существенные условия, но абсолютно отсутствует, например, графа, где можно заполнить показания счетчиков, описать наличие и состояние мебели. Сюда же можно причислить условия проверки арендодателем жилого помещения, - рассказал Александр Солопов.