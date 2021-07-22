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Может ли хозяин квартиры внезапно приходить к арендатору "для проверки"? Юрист объясняет, как защитить свою частную жизнь

22.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Те, кто когда-либо снимал жилье, наверняка сталкивались с контролем со стороны арендодателя. С одной стороны, владельца квартиры можно понять – он переживает за сохранность имущества, хочет, чтобы квартира была в чистоте и порядке. Иногда поводом для внезапной проверки могут быть подозрения владельца, что арендатор завел домашнее животное, чего делать было категорически нельзя. С другой стороны, когда заключается договор аренды, арендатор, по сути, получает квартиру с свое временное владение и определенные права. В российском законодательстве предусмотрена в том числе уголовная ответственность за нарушение права арендаторов квартир на неприкосновенность жилища. И зачастую россияне, сдающие квартиры, нарушают это право. REALT узнал у юриста, есть ли такое право у арендаторов квартир в Беларуси.

Может ли хозяин квартиры внезапно приходить к арендатору "для проверки"? Юрист объясняет, как защитить свою частную жизнь

Недавно РИА-новости опросило российских юристов. Выяснилось, что арендодатель не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия жильца. Уголовная ответственность за такое проникновение предусмотренна статьей 139 Уголовного кодекса РФ. Собственнику грозит наказание: штраф до 40 тысяч российских рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы (до года), либо арест на срок до трех месяцев.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова, в свою очередь, сообщила, что суду не всегда получается однозначно установить, является ли визит без спроса вторжением в частную жизнь арендатора. Если в договоре аренды указано, что арендодатель вправе без согласования со съемщиком приходить в квартиру, то обвинить его в нарушении частной жизни будет проблематично.

Может ли хозяин квартиры внезапно приходить к арендатору "для проверки"? Юрист объясняет, как защитить свою частную жизнь
Фото использовано в качестве иллюстрации.

REALT узнал у юриста Александра Солопова, что в Беларуси как таковых норм, которые прямо запрещали бы владельцам жилья внезапно навестить арендаторов, нет.

Может ли хозяин квартиры внезапно приходить к арендатору "для проверки"? Юрист объясняет, как защитить свою частную жизнь

– Нельзя или можно приходить в квартиру, когда там живут арендаторы, – это рассуждения юристов, которые вытекают из общих понятий. С одной стороны, у арендодателя есть право контролировать целевое использование объекта аренды. С другой, арендатор обязан отвечать за сохранность имущества и жилья. Как правило, мы имеем дело с ситуациями, когда арендатор и арендодатель изначально не обсудили «на берегу» все вопросы взаимоотношений. Один не предусмотрел элементы контроля, другой - границы личной жизни в арендуемой квартире. После чего случаются конфликты, - пояснил белорусский юрист.

По опыту его практики, такие конфликты встречаются в Беларуси редко. По большому счету, судебная практика в этом отношении не совсем однозначна. Все зависит от конкретных обстоятельств и дела.

– Что касается договоров аренды, то они составляются по типовой форме. В них предусматривается размер оплаты за пользование жилым помещением и другие существенные условия, но абсолютно отсутствует, например, графа, где можно заполнить показания счетчиков, описать наличие и состояние мебели. Сюда же можно причислить условия проверки арендодателем жилого помещения, - рассказал Александр Солопов.

Он также отметил, что когда люди хотят изменить форму, часто можно встретить сопротивление в расчетно-справочных центрах, где привыкли производить регистрацию по типовой форме. Хотя при этом надо понимать, что типовая форма – это лишь пример, а не обязательный шаблон. И добавил:

– И на данный момент утвержденная типовая форма далеко не идеальная и все жизненные ситуации охватить не может.

 
 
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Те, кто когда-либо снимал жилье, наверняка сталкивались с контролем со стороны арендодателя. С одной стороны, владельца квартиры можно понять – он переживает за...
 
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