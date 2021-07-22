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В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей
22.07.2021 14:09 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.
"В свое время мы создавали условия для развития предпринимательства. Мы и сейчас говорим, что это необходимо. От этих тезисов государство не отказывается. Но с точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их, используя ряд инструментов, - сказал Юрий Селиверстов. - С другой стороны, для тех, кто работает честно, добропорядочно, нужны простые, понятные условия: зарегистрировался, заплатил налог - и к тебе нет никаких претензий".
По его словам, стоит задача сделать так, чтобы добропорядочным налогоплательщикам стало еще проще вести предпринимательскую деятельность, налоговые режимы были понятными, а государству было просто и не затратно их администрировать. "Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну", - пояснил министр.
/Будет дополнено/.-0-
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По словам министра финансов Юрия Селиверстова, стоит задача сделать так, чтобы добропорядочным налогоплательщикам стало еще проще вести предпринимательскую...
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