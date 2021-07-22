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Лукашенко возмутился большим количеством ИП и потребовал разобраться с этим
22.07.2021 14:13 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
На совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко озвучил свое «жесточайшее требование» чиновникам по вопросам ИП.
Фрагмент видео встречи
Лукашенко заявил, что «не отстанет» от правительства, пока не будет создана система по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности.
«Индивидуальные предприниматели – кто они, чем они будут заниматься, какие налоги они будут платить? По его словам, есть люди, которые пишут картины, плетут корзины, и такие люди единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать, и в том плане послаблением налогового законодательства, чтоб люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством», - сказал он.
В то же время Лукашенко возмутился тем, что в Беларуси «скоро будет 12 миллионов предпринимателей, «народа столько нет».
«Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели, от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок», – заявил Лукашенко.
Он заявил также, что спецслужбы, КГК и налоговая работают над поиском тех, кто уходит от налогов.
Напомним, в начале 2021 года власти несколько раз предлагали внести изменения в налогообложение предпринимателей и самозанятых. Комитет госконтроля предлагал
А в конце 2020 года
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На совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко озвучил свое «жесточайшее требование» чиновникам по вопросам ИП.
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