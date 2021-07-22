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Лукашенко возмутился большим количеством ИП и потребовал разобраться с этим

22.07.2021 14:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко озвучил свое «жесточайшее требование» чиновникам по вопросам ИП.

Фрагмент видео встречи опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что «не отстанет» от правительства, пока не будет создана система по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности.

«Индивидуальные предприниматели – кто они, чем они будут заниматься, какие налоги они будут платить? По его словам, есть люди, которые пишут картины, плетут корзины, и такие люди единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать, и в том плане послаблением налогового законодательства, чтоб люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством», - сказал он.

В то же время Лукашенко возмутился тем, что в Беларуси «скоро будет 12 миллионов предпринимателей, «народа столько нет».

«Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели, от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок», – заявил Лукашенко.

Он заявил также, что спецслужбы, КГК и налоговая работают над поиском тех, кто уходит от налогов.

Напомним, в начале 2021 года власти несколько раз предлагали внести изменения в налогообложение предпринимателей и самозанятых. Комитет госконтроля предлагал сократить наличные денежные средства в обороте и ввести уголовную ответственность за налоговые нарушения. Также был изменен Налоговый кодекс Беларуси.

А в конце 2020 года было предложено повысить налоги ИП, чтобы направить их на борьбу с COVID-19.

 
 
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На совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко озвучил свое «жесточайшее требование» чиновникам по вопросам ИП.
 
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