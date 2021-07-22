Каранкевич: к 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов. Об этом рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, сегодня на совещании у Президента Беларуси обсуждалось создание специального департамента и национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. "Дано поручение доработать проект указа, который был внесен. В ближайшее время эта работа будет организована для подготовки уже окончательной редакции и внесения на рассмотрение главы государства", - сказал министр.

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