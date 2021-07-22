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Каранкевич: к 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов
22.07.2021 14:59 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов. Об этом рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
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Каранкевич: к 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов
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