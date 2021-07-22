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Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Узбекистаном за 5 лет вырос более чем в 7 раз

22.07.2021 16:55 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Узбекистаном за 5 лет вырос более чем в 7 раз. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с послом Беларуси в Узбекистане Леонидом Мариничем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

На встрече рассматривались вопросы дальнейшего сотрудничества и развития торгово-экономических отношений между двумя странами. "Узбекистан для Беларуси - перспективный торгово-экономический партнер в регионе Центральной Азии. За последние 5 лет взаимный товарооборот сельскохозяйственной продукции увеличился более чем в 7 раз", - отметили в пресс-службе.

В 2020 году из Беларуси в Узбекистан поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму $87,3 млн. Только за 5 месяцев 2021 года в Узбекистан экспортировано белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму более $35,5 млн. Основные экспортные позиции на узбекский рынок - это говядина, сыры, сухое молоко, детское питание, шоколад.

Также активно ведется сотрудничество в области аграрного образования, созданы совместные факультеты. Налажено сотрудничество между научно-практическими центрами в области сортоиспытания. Начал свою работу совместный селекционно-генетический центр в Узбекистане, предусматривающий в том числе реализацию белорусской племенной продукции. ОАО "БелВитунифарм" совместно с Самаркандским институтом ветеринарной медицины ведет работу по созданию совместного предприятия по производству ветеринарных препаратов в Ташкентской области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече рассматривались вопросы дальнейшего сотрудничества и развития торгово-экономических отношений между двумя странами.
 
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