БУТБ готова к активному сотрудничеству с белорусскими диппредставительствами для развития экспорта

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова к активному сотрудничеству с диппредставительствами Беларуси за рубежом для развития экспорта отечественных товаров. Об этом заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время презентации для руководителей загранучреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Биржа устойчиво работает в непростых экономических условиях, наращивает клиентскую базу и ищет новые пути развития. Мы готовы стать надежным помощником для белорусских загранучреждений. Со своей стороны мы также рассчитываем, что дипломатические представительства Беларуси за рубежом окажут нам содействие для успешной работы с иностранными партнерами", - сказал Александр Осмоловский.





Председатель БелТПП Владимир Улахович и Александр Осмоловский

Он привел примеры успешных проектов, реализованных в сотрудничестве с дипмиссиями. В частности, проведена активная работа по привлечению на биржу российских субъектов хозяйствования, благодаря этому вырос биржевой товарооборот с РФ. Развивается и китайское направление: достигнута высокая динамика прироста клиентов и объемов торговли. Растет биржевая торговля с Польшей, Великобританией.

"Сегодня биржа - это не только электронная площадка, не только место заключения сделок, это маркетинговая компания, которая взяла на себя функции по поиску контрагентов для наших предприятий, по поиску рынков сбыта для наших товаров, по продвижению отдельных товарных позиций. Для решения этих задач мы используем все доступные инструменты, в том числе и возможности белорусских дипломатических представительств. В то же время хотелось бы, чтобы диппредставительства при решении задач по развитию экспорта активно использовали такой механизм, как биржевая торговля. Мы готовы к сотрудничеству", - подчеркнул председатель правления БУТБ.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-









Фото Рамиля Насибулина