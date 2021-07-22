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А.Лукашенко о регулировании предпринимательской деятельности

22.07.2021 20:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Широкий спектр тем сегодня обсудили во Дворце Независимости: это и ядерная безопасность, и экспорт, и работа холдингов и ИП, и подготовка врачей. 

Среди предложений Совмина, например, создание национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Если говорить о работе на внешнем контуре, то предлагается ввести должности официальных представителей Минпрома и Минсельхозпрода в нашем посольстве в Китае. Речь идет и об оптимизации штата загранучреждений. Численность налогового ведомства правительство предложило увеличить.  


Подходы к налогообложению предпринимателей изменятся к 2023 году


Государство не отказывается от взятых на себя обязательств в упрощении ведения бизнеса. Речь идет не о повышении налогов, а скорее о повышении участия в их уплате. Все новшества были представлены главе государства в формате концепции изменений подходов к налогообложению и ведению предпринимательской деятельности. 


Юрий Селиверстов,  министр финансов Беларуси:


Стоит задача сделать так, чтобы добропорядочным налогоплательщикам стало еще проще вести предпринимательскую деятельность, налоговые режимы были понятными, а государству было просто и незатратно их администрировать. Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну.


Обсудили сегодня и новую форму постдипломной подготовки врачей. Появление в Беларуси резидентуры в целом одобрено. Однако процесс ее внедрения предстоит комплексно рассмотреть со всеми заинтересованными. В целом все предлагаемые новации нашли поддержку Президента, но с учетом обсуждения их предстоит доработать. 





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Теги: Минск
 
 
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Широкий спектр тем сегодня обсудили во Дворце Независимости: это и ядерная безопасность, и экспорт, и работа холдингов и ИП, и подготовка врачей.  Среди...
 
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