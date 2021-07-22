ФПБ: сотрудничество профсоюзов Беларуси и Египта поможет развить связи в реальном секторе экономики

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество профсоюзов Беларуси и Египта будет способствовать развитию связей в реальном секторе экономики двух стран. Об этом шла речь на встрече представителей профцентров Беларуси и Египта сегодня в штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Профсоюзы двух стран постоянно взаимодействуют не первый год. В 2018-м во время визита председателя ФПБ в Египет было подписано соглашение о сотрудничестве.

"Международное сотрудничество всегда полезно: оно дает новый импульс в развитии каждого государства. Мы изучаем опыт египетских профсоюзов, они отмечают и берут на заметку сильные стороны нашего профсоюзного движения, - подчеркнул глава ФПБ Михаил Орда. - Изначально мы договорились с коллегами из Египта, что будем фокусироваться исключительно на практико-ориентированных направлениях, чтобы это шло на пользу работникам двух стран. В первую очередь это развитие связей между родственными отраслевыми профсоюзами. Сегодня подписаны уже пять таких соглашений. Причем это не только обмен опытом профсоюзной работы, но и содействие установлению партнерских отношений между предприятиями. Это в какой-то степени элемент народной дипломатии. В будущем наши проекты могут переноситься на высокий правительственный уровень".





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К слову, на сегодня в Египте созданы совместные производства грузовых автомобилей МАЗ, сборочное производство тракторов МТЗ, сборочная линия дорожно-строительной техники ОАО "Амкодор". Создаются сборочные линии дизельных двигателей Минского моторного завода.

"Главная цель моего нынешнего визита, прежде всего, укрепление и расширение сотрудничества между нашими странами. Дружба Беларуси и Египта имеет, в том числе, и экономическое значение. В Беларуси на очень высоком уровне развиты такие сферы, как промышленность, инжиниринг, сельское хозяйство. Это приоритетные направления, в развитии которых мы заинтересованы. Практически все оборудование, которое Египет использует в сельском хозяйстве, поставляет именно Беларусь", - отметил председатель Федерации профсоюзов Египта Гебали Мохамед Гебали Абдельмогис.

В ближайшие дни представители профсоюза Египта посетят Минский тракторный завод и "Бобруйскагромаш".

Надо отметить, что Федерация профсоюзов Египта - крупнейший профсоюзный центр страны. Она входит в Международную конфедерацию арабских профсоюзов и Организацию африканского профсоюзного единства. Во время беседы в Минске Гебали Мохамед Гебали Абдельмогис сообщил, что намерен содействовать установлению контактов между профсоюзами других арабских стран и Беларуси.-0-