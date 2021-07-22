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Минэкономики Беларуси о работе с бизнес-проектами
23.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Крупный китайский импортер пиломатериалов планирует реализовать в Беларуси инвестиционный проект в деревообработке. В планах - не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать собственное производство. Это будет производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия. Главное, чтобы продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене.
С этого года в Беларуси все активнее говорят о запуске нового инвестцикла, где особое внимание уделяется сокращению сроков прохождения всех процедур от идеи до реализации проекта. Минэкономики считает, что это хороший сигнал для бизнеса (видео).
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Крупный китайский импортер пиломатериалов планирует реализовать в Беларуси инвестиционный проект в деревообработке. В планах - не только нарастить объемы...
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