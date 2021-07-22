Минэкономики Беларуси о работе с бизнес-проектами

Источник материала: БT

Крупный китайский импортер пиломатериалов планирует реализовать в Беларуси инвестиционный проект в деревообработке. В планах - не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать собственное производство. Это будет производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия. Главное, чтобы продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене.

С этого года в Беларуси все активнее говорят о запуске нового инвестцикла, где особое внимание уделяется сокращению сроков прохождения всех процедур от идеи до реализации проекта. Минэкономики считает, что это хороший сигнал для бизнеса (видео).





Читайте также:





