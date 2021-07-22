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Белорусские производители готовы увеличивать объемы реализации продукции в стекле

23.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Евразийском экономическом союзе планируют изучить возможность введения поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов. Это один из пунктов стратегии развития объединения до 2025 года. Запланирована разработка концепции внедрения принципов зеленой экономики в союзе и стимулирование применения энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Наши производители активно обсуждают сейчас и вопросы увеличения объемов производства, и реализации продукции в розничной упаковке из стекла. Чтобы это не сказалось значительно на цене товара, особое внимание уделяют оптимизации производственных затрат. Насколько вырастут продажи воды в стекле и как новая упаковка отразится на конечном ценнике - узнавала Алина Лаппо (видео).


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Теги: Минск
 
 
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В Евразийском экономическом союзе планируют изучить возможность введения поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов....
 
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