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БелТПП и Белтаможсервис согласовали совместные мероприятия

23.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Таможенный кодекс Евразийского экономического союза планируется внести изменения относительно администрирования интернет-торговли. Предлагают ввести институт оператора электронной торговли и определить порядок и условия ввоза таких товаров, особенности их декларирования и уплаты таможенных платежей. Сейчас документ направлен в страны союза на согласование.

Что касается взаимной торговли ЕАЭС, то она выросла по сравнению с таким же периодом прошлого года на треть и составила почти 27 млрд долларов. Кроме купли-продажи, страны активно продвигают и совместные коммерческие проекты. Обсуждаются и финансовые механизмы поддержки совместных предприятий. Антон Малюта о взаимном интересе в рамках "пяти" (видео).


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В Таможенный кодекс Евразийского экономического союза планируется внести изменения относительно администрирования интернет-торговли. Предлагают ввести...
 
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