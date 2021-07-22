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В Беларуси за полгода на 1,7 % увеличилось количество торговых объектов

23.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Плюс 2100 единиц новых торговых объектов и 190 тысяч квадратных метров торговых площадей за полгода в Беларуси. Делать покупки белорусы могут почти круглые сутки. Ведь есть магазины, которые открыты и днем, и ночью. 60 % продовольственных начинают свою работу в 8 утра. Половина непродовольственных принимают первых покупателей уже в 10:00.

Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики. Ежегодно появляются новые предприятия - от магазинов шаговой доступности до ультрасовременных торговых центров и гипермаркетов. Подробнее об этом поговорим сейчас с начальником управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаилом Жигало (видео).


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Теги: Минск
 
 
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Плюс 2100 единиц новых торговых объектов и 190 тысяч квадратных метров торговых площадей за полгода в Беларуси. Делать покупки белорусы могут почти круглые сутки....
 
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