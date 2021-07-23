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$24 тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"

23.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 20 километрах от МКАД в брестском направлении, под Ружамполем, есть интересные дачные массивы. Прямо к коттеджному поселку, которым стал Ружамполь, примыкает небольшое садовое товарищество "Генетик", а за ним товарищество покрупнее - "Подбережье". Посмотрите, какие там дома и что можно купить.

тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"

Товарищества с трех сторон окружают поля, хотя лес в пешей доступности. Сами участки по 5-7 соток, много сдвоенных. А еще дачи старые, деревья - взрослые, и ощущения, что поля рядом и соседи впритык, не возникает.

тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"

Застройка массива неоднородная: есть симпатичные новые дачи, есть старые, неухоженные, но заброшенных практически нет. Некоторые продавцы дач, примыкающих к Ружамполю, пишут в объявлениях "газ рядом". Но газифицированных домиков - по пальцам перечесть.

тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"

Есть сезонный водопровод, и те немногие дачники, которые тут живут до морозов, делают свои скважины. Домов, пригодных для круглогодичного проживания, в "Генетике" и "Подбережье" единицы. И это сложно объяснить: тот же Ружамполь, к которому примыкают дачи, считается недешевой деревней, в которой жить вполне престижно. И обзавестись домом сложно - сейчас, например, в базе нет ни одного предложения.

тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"

В общем, несмотря на близость к Минску, прекрасную транспортную доступность (в "Подбережье" можно попасть и электричкой, двадцать минут пешком от станции Бережа), возможность подключиться к газовой трубе, дачи тут используются по прямому назначению - под сады, грядки и отдых. Даже новые дома - садовые.

тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"
тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"

Что по чем в "Генетике" и "Подбережье"?

Участок в "Подбережье", 10 соток, с бытовкой и фундаментом под дом 6 на 6, предлагается за эквивалент 7,5 тысячи долларов.

тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"

Эта утопающая в зелени дача в с/т "Генетик" с двумя земельными участками (итого 13 соток), с баней и туалетом в просторном (158 квадратных метров) доме выставлена за эквивалент 19 тысяч долларов.

тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"

Недостроенный дом в 75 квадратных метров (бревна, обложенные кирпичом, плюс цокольный этаж), предлагается за 20 тысяч. Участок тут 5,05 сотки. "Электричество есть. Водоснабжение - сезонное. Остановка электрички. Участок обработан, удобрен, кусты и парник. Хорошие подъездные пути. Замечательные соседи", - уточняет продавец.

тысячи за новенький домик и участок. Почем продаются аккуратные дачи рядом с Минском в ст "Генетик" и "Подбережье"

Довольно новая (2019 года постройки) дача из профилированного бруса, с крышей из металлочерепицы, площадью 60 квадратных метров, выставлена за эквивалент 24 тысяч долларов. Участок - 6,7 сотки. "Лес рядом, водоем/река рядом, живописное место, сад. Биотуалет в доме, хорошие подъездные пути", - пишет продавец.

 
Теги: Минск
 
 
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В 20 километрах от МКАД в брестском направлении, под Ружамполем, есть интересные дачные массивы. Прямо к коттеджному поселку, которым стал Ружамполь, примыкает...
 
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