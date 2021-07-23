Есть сезонный водопровод, и те немногие дачники, которые тут живут до морозов, делают свои скважины. Домов, пригодных для круглогодичного проживания, в "Генетике" и "Подбережье" единицы. И это сложно объяснить: тот же Ружамполь, к которому примыкают дачи, считается недешевой деревней, в которой жить вполне престижно. И обзавестись домом сложно - сейчас, например, в базе нет ни одного предложения.