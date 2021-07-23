КГК: за задержку зарплаты в первом полугодии оштрафованы 87 юридических и 306 физических лиц

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля во взаимодействии с Минтруда и Белстатом в первом полугодии 2021 года установил факты несвоевременной выплаты заработной платы. По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 87 юридических и 306 физических лиц на сумму Br57 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Комитет госконтроля провел по соответствующей теме 52 проверки: изучалось соблюдение законодательства о труде. В 33 организациях выявлены нарушения в части несвоевременной выплаты заработной платы, среднего заработка за время трудовых отпусков, несоблюдения сроков окончательного расчета при увольнении.

Установлены также факты выплаты заработной платы в конверте. По материалам проверок двух частных организаций возбуждены уголовные дела, материалы проверки еще одной организации направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Нарушения трудового законодательства установлены и при рассмотрении обращений граждан. В первом полугодии с жалобами по вопросам в сфере трудовых отношений и выплаты заработной платы в КГК обратилось 273 гражданина. Проведено 26 прямых телефонных линий, на которые поступило 94 обращения.

КГК продолжает контролировать соблюдение нанимателями трудового законодательства.-0-