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КГК: за задержку зарплаты в первом полугодии оштрафованы 87 юридических и 306 физических лиц

23.07.2021 09:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля во взаимодействии с Минтруда и Белстатом в первом полугодии 2021 года установил факты несвоевременной выплаты заработной платы. По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 87 юридических и 306 физических лиц на сумму Br57 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Комитет госконтроля провел по соответствующей теме 52 проверки: изучалось соблюдение законодательства о труде. В 33 организациях выявлены нарушения в части несвоевременной выплаты заработной платы, среднего заработка за время трудовых отпусков, несоблюдения сроков окончательного расчета при увольнении.

Установлены также факты выплаты заработной платы в конверте. По материалам проверок двух частных организаций возбуждены уголовные дела, материалы проверки еще одной организации направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Нарушения трудового законодательства установлены и при рассмотрении обращений граждан. В первом полугодии с жалобами по вопросам в сфере трудовых отношений и выплаты заработной платы в КГК обратилось 273 гражданина. Проведено 26 прямых телефонных линий, на которые поступило 94 обращения.

КГК продолжает контролировать соблюдение нанимателями трудового законодательства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет госконтроля провел по соответствующей теме 52 проверки: изучалось соблюдение законодательства о труде. В 33 организациях выявлены нарушения в части...
 
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