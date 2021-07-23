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Товарооборот Беларуси и Казахстана может перейти порог в миллиард долларов

23.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Товарооборот Беларуси и Казахстана может перейти порог в миллиард долларов в ближайшее время. Об этом рассказал посол Павел Утюпин. Хорошие перспективы в строительной сфере. Прорабатывается возможность возведения "Белорусского квартала" в Казахстане, где мы сможем показать наши возможности по проектированию и строительству. Можем делиться опытом и в сфере сельского хозяйства, например, в создании молочно-товарных ферм.

Встреча дипкорпуса с деловыми кругами Беларуси прошла накануне в столице. В ней приняли участие более 200 компаний.


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Теги: Минск
 
 
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Товарооборот Беларуси и Казахстана может перейти порог в миллиард долларов в ближайшее время. Об этом рассказал посол Павел Утюпин. Хорошие перспективы в...
 
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