|
Курсы валют на 23 июля
23.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 97 копеек. 3 рубля 41 копейка стоят 100 российских рублей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 97 копеек. 3 рубля 41...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)