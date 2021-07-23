|
Интернет-магазинов в Беларуси стало больше
23.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Интернет-магазинов в Беларуси стало больше. Их число в стране с 2015 года увеличилось более чем в 2 раза. Что касается первого полугодия, количество онлайн-маркетов также приросло на 6 % и составило почти 27 тысяч. Из них более половины принадлежат индивидуальным предпринимателям. Одни интернет-магазины специализируются на определенном виде товаров, другие предлагают универсальный ассортимент.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-магазинов в Беларуси стало больше. Их число в стране с 2015 года увеличилось более чем в 2 раза. Что касается первого полугодия, количество онлайн-маркетов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)