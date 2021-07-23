Источник материала: БT

Интернет-магазинов в Беларуси стало больше. Их число в стране с 2015 года увеличилось более чем в 2 раза. Что касается первого полугодия, количество онлайн-маркетов также приросло на 6 % и составило почти 27 тысяч. Из них более половины принадлежат индивидуальным предпринимателям. Одни интернет-магазины специализируются на определенном виде товаров, другие предлагают универсальный ассортимент.





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