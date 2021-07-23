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В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей

23.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей. Перед налоговым ведомством стоит задача обновить их таким образом, чтобы добропорядочным налогоплательщикам стало еще проще вести предпринимательскую деятельность, налоговые режимы были понятными, а государству было просто и не затратно их администрировать. В новой концепции сделан больший упор на развитие самозанятости. Подразумевается создать цифровую платформу, которая поможет быстро и удобно регистрировать свою деятельность, а также осуществлять различные платежи. Новшества планируют внедрить в течение двух лет и уже с 2023 предложить более четкие, ясные и понятные условия нашим предпринимателям.


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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей. Перед налоговым ведомством стоит задача обновить их таким образом, чтобы...
 
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