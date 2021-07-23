ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Субботин: урожай зерновых культур в этом году будет примерно на уровне прошлого года

23.07.2021 14:03 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году рассчитывают собрать урожай зерновых и зернобобовых примерно такой же, как и в прошлом году. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал заместитель председателя правительства Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер, отвечая на вопрос о том, как повлияли сложные погодные условия на будущий урожай зерна, сказал, что нужно готовиться к худшему и надеяться на лучшее. "По предварительным расчетам, из-за аномальной жары, недостатка осадков мы, конечно, потеряем часть зерна, но компенсируем кукурузой и выйдем приблизительно на те же цифры, что и в прошлом году", - пояснил он. Более точный прогноз, по его мнению, можно будет сделать, когда урожай зерновых уберут хотя бы на половине площадей (пока убрано 14%).

По данным Минсельхозпрода на 23 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади почти 308 тыс. га (или 14,4% от всей уборочной площади). Зерна намолочено уже 1,036 млн т, хотя в прошлом году к этой дате было собрано немногим более 650 тыс. т.

Александр Субботин считает, что в этом году Беларусь может получить еще больше выручки за счет экспортных продаж продовольствия, чем в 2020-м. "Прошлый год был рекордный - мы почти $6 млрд заработали, продавая продукты питания. В этом году по полугодию идем 111,3%, и даже по сравнению с успешным прошлым годом заработали плюс $250 млн", - рассказал он.

Вице-премьер обратил внимание, что в настоящее время меняется стратегия Беларуси по продаже продовольствия на внешних рынках. Отечественная продукция уже представлена в 116 странах мира. Если раньше стояла задача максимально завоевывать различные регионы, то теперь акцент смещается в сторону экономической эффективности экспортных поставок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой прогноз в беседе с журналистами сделал заместитель председателя правительства Александр Субботин.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент Беларуси на совещании по вопросам организации уборочной кампании: Продовольствие сегодня в цене!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by