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Президент Беларуси на совещании по вопросам организации уборочной кампании: Продовольствие сегодня в цене!
23.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Своевременно и качественно провести уборку урожая с полей! Сегодня Президент проводит совещание, на котором обсуждают все нюансы жатвы-2021. Страда уже набирает обороты. Важно действовать на упреждение, чтобы без проблем организовать работу техники и людей. Ситуация в полях в нынешнем году непростая. Погода заставляет аграриев поволноваться. И положение может ухудшиться. Поэтому нужно держать темп!
Особенность этого года - все культуры приходится убирать фактически одновременно
И это тоже не добавляет аграриям оптимизма. Но Президент уверен - дисциплина и грамотная стратегия в организации уборочной кампании позволят рассчитывать на весомый каравай. Тем более, это важно в нынешнем году, когда на продовольствии можно неплохо заработать.
В закромах уже первый миллион тонн зерна.
Как раз накануне аграрии преодолели важный рубеж. А сегодня темп нарастят. Президент уверен - это говорит о технической мощи сельского хозяйства страны. Ведь прежде для этого нужно было не одну неделю провести в полях! Однако в аграрном деле до сих пор есть немало проблем, которые требуют своевременных решений. Во-первых, важно избежать потерь зерна! Ежегодно они составляют порядка миллиона тонн. Госконтролю и МВД в этой связи поручено жестко контролировать использование техники.
Отдельное поручение сегодня дано губернаторам - решить проблему нехватки механизаторов в хозяйствах
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