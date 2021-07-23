Президент Беларуси на совещании по вопросам организации уборочной кампании: Продовольствие сегодня в цене!

Источник материала: БT

Своевременно и качественно провести уборку урожая с полей! Сегодня Президент проводит совещание, на котором обсуждают все нюансы жатвы-2021. Страда уже набирает обороты. Важно действовать на упреждение, чтобы без проблем организовать работу техники и людей. Ситуация в полях в нынешнем году непростая. Погода заставляет аграриев поволноваться. И положение может ухудшиться. Поэтому нужно держать темп! Особенность этого года - все культуры приходится убирать фактически одновременно И это тоже не добавляет аграриям оптимизма. Но Президент уверен - дисциплина и грамотная стратегия в организации уборочной кампании позволят рассчитывать на весомый каравай. Тем более, это важно в нынешнем году, когда на продовольствии можно неплохо заработать.



В закромах уже первый миллион тонн зерна.

Как раз накануне аграрии преодолели важный рубеж. А сегодня темп нарастят. Президент уверен - это говорит о технической мощи сельского хозяйства страны. Ведь прежде для этого нужно было не одну неделю провести в полях! Однако в аграрном деле до сих пор есть немало проблем, которые требуют своевременных решений. Во-первых, важно избежать потерь зерна! Ежегодно они составляют порядка миллиона тонн. Госконтролю и МВД в этой связи поручено жестко контролировать использование техники.







Отдельное поручение сегодня дано губернаторам - решить проблему нехватки механизаторов в хозяйствах





Предстоит дополнительно привлечь порядка полутора тысяч комбайнеров. Также важно тщательно подойти к вопросу организации сушки зерна.



Сегодня 10 % комплексов не готовы к его приемке.

Организовать этот процесс нужно круглосуточно. Госзаказ по зерну должен быть выполнен, несмотря на любые сложности, потребовал Президент. Тем более, зерно нынешнего года пригодно для выпечки хлеба самого высокого качества.



