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А. Лукашенко проводит совещание, на котором обсуждают все нюансы жатвы-2021

23.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Своевременно и качественно провести уборку урожая с полей! Сегодня Президент проводит совещание, на котором обсуждают все нюансы жатвы-2021. Страда набирает обороты - намолочено уже более миллиона тонн зерновых. Важно действовать на упреждение, чтобы без проблем организовать работу техники и людей. Ситуация в полях в нынешнем году непростая. Погода заставляет аграриев поволноваться. Положение может ухудшиться. Поэтому нужно держать темп. Особенность этого года - все культуры приходится убирать фактически одновременно. Это тоже не добавляет аграриям оптимизма. Но Президент уверен: дисциплина и грамотная стратегия в организации уборочной кампании позволят рассчитывать на весомый каравай. Это важно в нынешнем году, когда на продовольствии можно неплохо заработать.

Президент: Продовольствие сегодня в цене

Президент требует соблюсти главные требования на предстоящую уборочную - темпы и качество. Важно избежать потерь зерна. Ежегодно они составляют порядка миллиона тонн. Госконтролю и МВД в этой связи поручено жестко контролировать использование техники. В том числе - провести ревизию ее готовности. Около 10 % комбайнов сегодня неисправны! Также контролерам поручено перекрыть все каналы хищения зерна и горючего, губернаторам - решить проблему нехватки механизаторов в хозяйствах. Предстоит дополнительно привлечь порядка полутора тысяч комбайнеров.


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Своевременно и качественно провести уборку урожая с полей! Сегодня Президент проводит совещание, на котором обсуждают все нюансы жатвы-2021. Страда набирает обороты...
 
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