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Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа
23.07.2021 14:55 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"На первом энергоблоке БелАЭС проводятся ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Эта работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты. По ее завершении и устранении причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу", - рассказали в пресс-службе.
С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа.-0-
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С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа.
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