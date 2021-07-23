Belarus Retail Day: ритейлеры рассказали о работе ТРЦ в условиях пандемии

Источник материала: БелТА

23 июля в Минске прошла бизнес-конференция Belarus Retail Day, где представители сферы ритейла обсудили ситуацию на рынке и новые подходы к привлечению покупателей. В частности, руководство крупного ТРЦ Galleria Minsk поделилось с коллегами итогами работы в непростое для торговых площадок время – период пандемии.





Денис Четвериков - управляющий директор, партнер Colliers Belarus

Спикерами Belarus Retail Day стали: Булат Шакиров (Президент Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан; управляющий ТРЦ Galleria Minsk), Денис Четвериков (управляющий директор, партнер Colliers Belarus), Анна Плотникова (руководитель отдела аренды ТРЦ Galleria Minsk), Наталья Демина (руководитель отдела маркетинга проекта Relax.by), Кристина Стасюк (руководитель отдела маркетинга и рекламы ТРЦ Galleria Minsk). Участники конференции обсудили тонкости открытия магазинов новых брендов в Беларуси в условиях пандемии и перспективы рынка коммерческой недвижимости, поговорили об особенностях организации концептуальной площадки для белорусских дизайнеров TREND PARK и о цифровизации фудкорта.

На конференции много говорили и о том, как, несмотря на ограничения и непростые реалии пандемии, не потерять покупателя, поддержать существующих ритейлеров и привлечь новых, сохранить рабочие места и отношения с партнерами, подстроиться под современные реалии рынка. Эпидемия COVID-19 действительно стала настоящей проверкой на прочность для белорусского ритейла. Крупным торговым центрам, таким как ТРЦ Galleria Minsk, пришлось быстро адаптироваться под ситуацию и новое поведение потребителей, которые ограничили контакты, с осторожностью приезжали на офлайн-шопинг и активно осваивали онлайн-покупки. Перед торговыми площадками стояла задача найти нестандартные и креативные решения, которые позволили бы сохранить посещаемость на приемлемом уровне и избежать закрытия магазинов.





Булат Шакиров - Президент Союза Торговых Центров Россия, Беларусь, Казахстан, управляющий ТРЦ Galleria Minsk

– В ТРЦ Galleria Minsk на площади 54 500 квадратных метров размещены десятки модных магазинов одежды, обуви, электроники, товаров для дома. Первоочередной задачей для нас было позаботиться о покупателях и сделать посещение торгового центра безопасным, – отметил Булат Шакиров. – Для этого в Galleria Minsk организовали дезинфекцию всех помещений. На каждом этаже появилась возможность воспользоваться антисептиком. С помощью креативного подхода мы нашли решения для увеличения покупательской активности, которые оказались выгодны и интересны всем: и торговому центру, и арендаторам, и посетителям.

Благодаря комплексным решениям уже в период пандемии в ТРЦ Galleria Minsk открылись крупные магазины европейских брендов. В частности, первый детский магазин международного модного дома United Colors of Benetton, молодежный fashion-бренд Stradivarius, первый в Беларуси магазин торговой сети Familia площадью 1500 кв. метров. Реализован уникальный проект TREND PARK, где представлены одежда, обувь, аксессуары белорусских дизайнеров. Одно из последних громких открытий – это магазин парфюмерии и косметики крупнейшей российской сети "Золотое яблоко".





Кристина Стасюк - руководитель отдела маркетинга и рекламы ТРЦ Galleria Minsk

Сохранить арендаторов и увеличить покупательский спрос помогли новые нестандартные решения и совместные с арендаторами проекты, которые вызвали живой интерес у посетителей. Так, масштабный проект "Елка добрых дел", когда каждый мог принести подарок на Новый год для детей из школы-интерната и взамен получить новогоднюю игрушку на елку, которая будет всегда напоминать об участии в благотворительной акции, за месяц собрал более 1500 подарков. Совместно с арендаторами ТРЦ Galleria Minsk проводил акцию "Поддержим врачей", в рамках которой арендаторы предоставляли обеды и подарки медицинским работникам в период пандемии. ТРЦ Galleria Minsk и сегодня продолжает оказывать безвозмездную помощь врачам. Так, 17 июня, накануне Дня медицинского работника, представители ТЦ передали медикам 6-й городской больницы оборудование, в числе которого датчики к ультразвуковым диагностическим аппаратам и прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом.

Belarus Retail Day показал, насколько важно делиться опытом с коллегами. Участники бизнес-конференции сошлись во мнении, что подобные встречи нужно проводить регулярно. Только так сфера белорусского ритейла даже в самом непростом периоде сможет увидеть для себя новые вызовы и возможности.

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