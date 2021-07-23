Белстат: 67,6% населения Беларуси в возрасте 15-74 лет было занято в экономике во II квартале

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень занятости населения Беларуси во II квартале 2021 года составил 67,6% от общей численности населения в возрасте 15-74 лет, а уровень безработицы по методологии Международной организации труда - 4% от численности рабочей силы. Это следует из данных выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного Белстатом для изучения проблем занятости населения, сообщает БЕЛТА.

В том числе среди женщин уровень занятости и безработицы ниже - 63,8% и 3,3% соответственно (среди мужчин - 72% и 4,7%). Если сравнивать ситуацию среди городского и сельского населения, то безработица среди первых чуть выше (4,1% против 3,5%).

Самый высокий уровень занятости приходится на возраст 25-50 лет. И с высшим образованием работу имеет немного больший процент граждан, чем со средним специальным или профессионально-техническим.

Упомянутое обследование домашних хозяйств проводится в соответствии с методологией МОТ на ежеквартальной основе среди населения в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Оно помогает собрать информацию о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН: минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет. А верхняя - с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Опрашивают жителей всех областей и Минска по выборочному методу - всего 0,8% от общего числа домохозяйств страны. А впоследствии итоги распространяются на всю численность населения в обследуемом возрасте.

В Белстате пояснили, в чем отличие такого метода от текущей оценки, получаемой на основании форм государственных статистических наблюдений, данных обследования, административных данных. Учет занятого населения при проведении выборочного обследования осуществляется по месту проживания, а не по месту работы. То есть уже учитываются люди, которые при текущей оценке могли отсутствовать на рабочем месте в связи с отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, также военнослужащие срочной службы, лица, работающие за пределами республики.-0-