Часть квартир в доме на Л. Беды в Минске отдадут нуждающимся. «Квадрат» − от 2500 рублей

Напомним, что дом №10 будет иметь 1 подъезд, 9 этажей и 32 квартиры. Здесь будет 16 однокомнатных, 8 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир. На первом этаже дома планируется разместить встроенное торговое помещение. Кроме того, в подземной части жилых домов № 9 и 10 появится паркинг на 51 машиноместо.

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются квартиры, расположенные на 2-м и 3-м этажах:

− 1-комнатные квартиры общей площадью от 34,34 м² до 35,0 м² (4 штуки),

- 2-комнатные квартиры общей площадью 74,97 м² в количестве (2 штуки),

- 3-комнатные квартиры общей площадью 92,79 м² в количестве (2 штуки).

Стоимость строительства 1 м² объекта долевого строительства (квартира и обязательное машино-место) для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям администраций районов Минска, составляет от 2527 до 2912 белорусских рублей в зависимости от метража.

Заявления на заключение договоров создания объектов долевого строительства будут приниматься с сегодняшнего дня. Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина, его паспорт и направление из районной администрации.