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Часть квартир в доме на Л. Беды в Минске отдадут нуждающимся. «Квадрат» − от 2500 рублей

23.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Советского района выпустил проектную декларацию на 8 квартир в строящемся доме в районе улицы Л. Беды. Речь идет о девятиэтажном доме № 10 по генплану. Интересно, что сообщалось, что все 32 квартиры в нем предложат «неочередникам». Однако, согласно документу, в отличие от первых 16 квартир, выставленных на продажу в феврале, эти 8 квартир предназначены исключительно нуждающимся в улучшении жилищных условий. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

Часть квартир в доме на Л. Беды в Минске отдадут нуждающимся. «Квадрат» − от 2500 рублей

Напомним, что дом №10  будет иметь 1 подъезд, 9 этажей и 32 квартиры. Здесь будет 16 однокомнатных, 8 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир. На первом этаже дома планируется разместить встроенное торговое помещение. Кроме того, в подземной части жилых домов № 9 и 10 появится паркинг на 51 машиноместо.

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются квартиры, расположенные на 2-м и 3-м этажах:

− 1-комнатные квартиры общей площадью от 34,34 м² до 35,0 м² (4 штуки),

- 2-комнатные квартиры общей площадью 74,97 м² в количестве (2 штуки),

- 3-комнатные квартиры общей площадью 92,79 м² в количестве (2 штуки).

Стоимость строительства 1 м² объекта долевого строительства (квартира и обязательное машино-место) для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям администраций районов Минска, составляет от 2527 до 2912 белорусских рублей в зависимости от метража.

Заявления на заключение договоров создания объектов долевого строительства будут приниматься с сегодняшнего дня. Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина, его паспорт и направление из районной администрации.

Часть квартир в доме на Л. Беды в Минске отдадут нуждающимся. «Квадрат» − от 2500 рублей
Фото УКС Советского района

Отметим, что для «квадрат» для «неочередников» в этом же доме в феврале стоил 3000-3600 белорусских рублей. При этом, собственное место в паркинге в эту сумму не входило. Обязательная покупка места под автомобиль касается только нуждающихся.

Расскажем, что дом №10 вместе с еще несколькими домами составляет «Группу многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в квартале улиц Л. Беды, Тиражной, Восточной и Белинского». Этот жилой комплекс возводится с 2020 года на месте снесенных частных домов в Сельхопоселке. Первый 10-этажный дом уже возведен и готов к сдаче в эксплуатацию. Еще два дома (№9 и №10) только строятся. О соседнем доме (№9 по генплану) мы недавно писали – квартиры в нем, наоборот, неожиданно предложили всем желающим.

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Теги: Минск
 
 
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УКС Советского района выпустил проектную декларацию на 8 квартир в строящемся доме в районе улицы Л. Беды. Речь идет о девятиэтажном доме № 10 по генплану....
 
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