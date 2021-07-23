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Метр стал дороже на 50 рублей. Вышла новая декларация на квартиры эконом-класса в Степянке
23.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В микрорайоне Степянка продолжается строительство жилого комплекса из пяти домов по программе «
Итак, согласно новой декларации, потенциальным дольщикам предлагается 30 квартир на улице Карвата в Минске.
Стоимость «квадрата» для «неочередников»:
− однокомнатные квартиры − 2550 рублей,
− двухкомнатные (44,24 − 62,58 м.) − 2650 рублей,
− трехкомнатные (60,07 − 63,7 м.) − 2750 рублей,
− трехкомнатные (77,78 − 81,21 м.) − 2550 рублей.
По сравнению с предыдущей декларацией квадратный метр в многоквартирных жилых домах в районе улицы Карвата, 8а стал дороже на 50 рублей.
Напомним, что в Степянке будут возведены два дома жилой серии М111−90 на 19 и 16 этажей. Генеральным подрядчиком строительства выступает государственное домостроительное предприятие ОАО «МАПИД».
Всего в двух домах будет 245 квартир: 35 однокомнатных, 107 двухкомнатных, 103 трехкомнатных. Большинство квартир будут сдаваться без отделки. «Дольщики» также должны будут приобретать места в паркинге.
Согласно опубликованной информации, квартиры в домах будут предложены как для коммерческой реализации, так и тем, кто стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Так, 5 квартир застройщик выделит для многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска. Заключение договоров с данной категорией граждан осуществляется исключительно на основании соответствующего решения Мингорисполкома и направлений, выданных во исполнение данного решения администрациями районов.
Начало строительства домов − апрель 2021 года, окончание − март 2023 года.
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В микрорайоне Степянка продолжается строительство жилого комплекса из пяти домов по программе «Доступное жилье». Три дома первой очереди 10 В, 10Б и 10А были...
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