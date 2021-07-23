Метр стал дороже на 50 рублей. Вышла новая декларация на квартиры эконом-класса в Степянке

Напомним, что в Степянке будут возведены два дома жилой серии М111−90 на 19 и 16 этажей. Генеральным подрядчиком строительства выступает государственное домостроительное предприятие ОАО «МАПИД».

Всего в двух домах будет 245 квартир: 35 однокомнатных, 107 двухкомнатных, 103 трехкомнатных. Большинство квартир будут сдаваться без отделки. «Дольщики» также должны будут приобретать места в паркинге.

Согласно опубликованной информации, квартиры в домах будут предложены как для коммерческой реализации, так и тем, кто стоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Так, 5 квартир застройщик выделит для многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска. Заключение договоров с данной категорией граждан осуществляется исключительно на основании соответствующего решения Мингорисполкома и направлений, выданных во исполнение данного решения администрациями районов.

Начало строительства домов − апрель 2021 года, окончание − март 2023 года.

Следите за нами на Яндекс. Дзен

Читайте также:

Квартиры в доме для нуждающихся на Восточной в Минске предложили «неочередникам». «Квадрат» − от 3300 рублей

Дом на 6 двухэтажных квартир с метром по $ 1490. В ЖК «Зеленая гавань» показали урбанхаусы

Метр стал дороже на 450 долларов. Вышла декларация на очередной дом в ЖК «4 сезона »

«Однушки» от $ 56 тысяч. В ЖК «Петровские верфи» выставили на продажу квартиры в третьем, еще строящемся доме

«Квадрат» вырос на 50 долларов. Застройщик предложил к продаже еще 16 квартир в ЖК «Антоновский квартал »