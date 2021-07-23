КГК и МВД займутся ревизией уборочной сельхозтехники в Беларуси

Комитету госконтроля и министерству внутренних дел Александр Лукашенко дал новое особое поручение – провести ревизию сельскохозяйственной техники, которая участвует в уборочной кампании в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого» 23 июля по итогам совещания, посвященного АПК и уборке урожая.

По словам Лукашенко, после ревизии, проведенной силовиками, «будет дана оценка каждому губернатору».



«И не ждите больше никаких денег в будущем, если только мы обнаружим головотяпство. Еще хуже, если вы завтра эту технику вытащите на поле и поставите там, как рабочую. Очковтирательство нетерпимо», - заявил Лукашенко.

Он также поручил генеральному прокурору «по своей линии» проконтролировать работу КГК и МВД. И распорядился принять меры, чтобы не было расхищения собственность и приписок готовности техники.

«Эти несуны в последнее время обнаглели крайне. Удушите это на корню, - заявил Лукашенко. - По ведру, по тонне зерна они растаскивают миллионы тонн топлива и зерна. Я уже не говорю о моральном факторе. Воровство надо пресекать на корню».