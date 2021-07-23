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КГК и МВД займутся ревизией уборочной сельхозтехники в Беларуси
23.07.2021 17:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Комитету госконтроля и министерству внутренних дел Александр Лукашенко дал новое особое поручение – провести ревизию сельскохозяйственной техники, которая участвует в уборочной кампании в Беларуси. Об этом
По словам Лукашенко, после ревизии, проведенной силовиками, «будет дана оценка каждому губернатору».
Он также поручил генеральному прокурору «по своей линии» проконтролировать работу КГК и МВД. И распорядился принять меры, чтобы не было расхищения собственность и приписок готовности техники.
«Эти несуны в последнее время обнаглели крайне. Удушите это на корню, - заявил Лукашенко. - По ведру, по тонне зерна они растаскивают миллионы тонн топлива и зерна. Я уже не говорю о моральном факторе. Воровство надо пресекать на корню».
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Комитету госконтроля и министерству внутренних дел Александр Лукашенко дал новое особое поручение – провести ревизию сельскохозяйственной техники, которая...
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