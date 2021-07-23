Источник материала: БT

"Темпы и качество - главные требования к предстоящей уборочной кампании. Задачи перед аграриями в период страды поставил Президент. Сегодня во Дворце Независимости обсудили все нюансы жатвы-2021.

Уборочная уже набирает обороты. Важно действовать на упреждение, чтобы без проблем организовать работу техники и людей. Ситуация в полях в нынешнем году непростая. Погода заставляет аграриев поволноваться. И положение может ухудшиться, поэтому нужно держать темп. Особенность этого года - все культуры приходится убирать фактически одновременно. И это тоже не добавляет аграриям оптимизма. Но Президент уверен: дисциплина и грамотная стратегия в организации уборочной кампании позволят рассчитывать на весомый каравай. Тем более это важно в нынешнем году, когда на продовольствии можно неплохо заработать.

В закромах уже первый миллион тонн зерна. Как раз накануне аграрии взяли важный рубеж. А сегодня темп нарастят. Президент уверен: это говорит о технической мощи сельского хозяйства страны. Ведь прежде для этого нужно было не одну неделю провести в полях. Однако в аграрном деле до сих пор есть немало проблем, которые требуют своевременных решений. Во-первых, важно избежать потерь зерна. Ежегодно они составляют порядка миллиона тонн. Госконтролю и МВД в этой связи поручено жестко контролировать использование техники.

Президент поручил КГК и МВД провести ревизию сельхозтехники

Отдельное поручение сегодня дано губернаторам - решить проблему нехватки механизаторов в хозяйствах. Предстоит дополнительно привлечь порядка полутора тысяч комбайнеров. Также важно тщательно подойти к вопросу организации сушки зерна. Сегодня 10 % комплексов не готовы к его приемке. Организовать этот процесс нужно круглосуточно. "Госзаказ по зерну должен быть выполнен, несмотря на любые сложности", - потребовал Президент. Тем более зерно нынешнего года пригодно для выпечки хлеба самого высокого качества. Уборочную Александр Лукашенко назовет венцом всей работы аграриев. От успехов на этом этапе во многом будет зависеть вес будущего каравая. Сегодня правительство дает лишь предварительные оценки.

А. Субботин: Урожай зерновых - 2021 будет примерно на уровне прошлого года

Хорошей прибавкой к республиканскому караваю может стать урожай с личных подсобных хозяйств. По предварительным оценкам, это порядка 200 тысяч тонн зерна. Президент призвал губернаторов помочь людям в уборке.



